Allofs über Zukunft des Polen : So plant Fortuna mit Sorgenkind Kownacki

Düsseldorf Bislang ist der Arbeitsnachweis von Dawid Kownacki bei Fortuna mehr als überschaubar. In die Saisonvorbereitung ist er noch nicht eingestiegen. Wie es mit ihm weitergehen sollen und was sich der Verein wünscht.

Bei der Europameisterschaft hat man in diesen Tagen in vielen Partien vorgeführt bekommen, dass es durchaus hilfreich sein kann, wenn man einen klassischen Mittelstürmer zur Verfügung hat – und ihn auch auf genau dieser Position einsetzt. Fortuna ist schon jetzt in der beruhigenden Situation, einige dieser Spielertypen im Angebot zu haben.

Doch Rouwen Hennings konnte in dieser Vorbereitung bisher nur sehr eingeschränkt mitwirken, Dawid Kownacki hat wegen seiner EM-Teilnahme mit der polnischen Nationalmannschaft einen längeren Sonderurlaub genehmigt bekommen. Und so ist es in diesen Tagen im Trainingslager in Bad Leonfelden dann mitunter schon sehr übersichtlich in der Offensive der Düsseldorfer. Lex-Tyger Lobinger müht sich, Emmanuel Iyoha kann auch in die Mitte ziehen, genauso wie Nicklas Shipnoski. Optionen sind da, aber...