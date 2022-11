Verhandlungen mit Aufsichtsrat laufen Das sagt Allofs über eine Vertragsverlängerung bei Fortuna

Er ist gekommen, um nicht zu bleiben. In der Zweiten Liga. Klaus Allofs hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er sich zu Höherem berufen fühlt. Mit Fortuna Düsseldorf. Das hat er bei seiner Inthronisierung als Vorstand im September 2020 bereits verkündet. Das bekräftigt er als Sportvorstand im November 2022 im Gespräch mit unserer Redaktion. Allofs sagt: „Ich sehe mich nicht dauerhaft in der Zweiten Liga. Ich will das mit Fortuna weiter anpacken, dass wir den nächsten Schritt gehen.“