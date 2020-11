Allofs und Klein : „Wir glauben weiter an den Aufstieg“

Düsseldorf Fortunas für den Sport zuständige Vorstandsmitglieder Klaus Allofs und Uwe Klein haben sich im Internet den Fragen von Fans und Mitgliedern gestellt. Beide werben um Geduld und sind weiter überzeugt von Mannschaft und Trainer.

...Wintertransfers: „Wir halten in jedem Transferfenster unsere Augen und Ohren offen. Wir haben gesagt: Wenn etwas da ist, was uns besser macht, werden wir versuchen, das umzusetzen.“

...U23-Stürmer Steffen Meuer: „Es freut uns, dass ein junger Spieler so eine Entwicklung nimmt. Steffen Meuer war im Sommer eine Empfehlung, wir haben ihn uns angeschaut und für gut befunden. Er macht es momentan in der U23 richtig gut – wobei man abwägen muss, dass es zwischen Zweiter Liga und Regionalliga ein paar Unterschiede gibt.“

...Nachwuchs-Innenverteidiger Jamil Siebert: „Wir sind im Austausch mit Jamil und seinem Berater, da gibt es immer mal wieder unterschiedliche Ansichtsweisen. Wir versuchen aber alles, um Jamil langfristig an den Verein zu binden. Ob uns das gelingt, liegt auch ein Stück weit an Jamil, was er will.“

...eine möglicherweise vertane Verpflichtung von Simon Terodde: „Simon Terodde ist immer ein Thema, aber man muss am Ende des Tages die Kirche im Dorf lassen – und da waren uns wirklich die Hände gebunden bei so einer Kategorie.“

...das Saisonziel: „Natürlich glauben wir weiterhin an den Aufstieg. Wir wissen, dass das sehr ambitioniert ist, aber wir haben einen sehr guten Kader. Dass wir schlecht gestartet sind, auch was die Voraussetzungen angeht, ist nun so, das ließ sich nicht anders machen. Aber wenn wir den Kader mal vergleichen mit Mannschaften, die auch aufsteigen wollen, stehen wir gar nicht so schlecht da. Von daher gibt es keinen Grund, jetzt schon die Ziele zu korrigieren.“