Leihgabe aus Watford Das sagt Allofs über Zukunft von Baah bei Fortuna

Düsseldorf · Kwadwo Baah ist erst 19 Jahre alt. Er gilt als ein großes Talent im europäischen Fußball. Doch weder in England noch in der Zweiten Liga konnte er sich bisher durchsetzen. Dafür gibt es sogar einige gute Gründe. Fraglich ist, ob er bei Fortuna weiter Zeit zur Entwicklung bekommt. So ist der Plan.

28.11.2022, 07:02 Uhr

Das ist Kwadwo Baah 17 Bilder Foto: f95.de

Von Gianni Costa Chefreporter Sport