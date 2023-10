Fortuna-Sportvorstand über Millionen-Deal Was Allofs dachte, als das Salzburg-Angebot für Fernandes Neto reinflatterte

Die Geschichte muss irgendwann in den letzten Juli- oder ersten August-Tagen dieses Jahres begonnen haben. So ganz genau ist das nicht überliefert. Was allerdings bekannt ist: Der österreichische Serienmeister RB Salzburg hat in diesem Zeitraum ein Angebot nach Düsseldorf geschickt, um Elione Fernandes Neto, eines der größten Fortuna-Talente der vergangenen Jahre, abzuwerben. Und zwar kein halbherziges, sondern eines, bei dem sich die Augen von Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber mit einem Mal ziemlich geweitet haben.