Auftakt der Ticket-Revolution Diese Erwartungen hat Klaus Allofs an das erste Gratis-Spiel von Fortuna

So etwas hat es in dieser Form weltweit noch nicht gegeben. Natürlich haben Klubs auch in der Vergangenheit en masse Tickets für lau verteilt. Doch nun geht es um ein grundsätzliches Umdenken. Rund 52.000 Zuschauer werden die Premiere von „Fortuna für alle“ gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20.30 Uhr) in der Arena verfolgen – Einnahmen generieren die Düsseldorfer nur durch die Extra-Zahlungen von Sponsoren und über den Verkauf von VIP-Karten.