Sportvorstand Klaus Allofs klärt auf Was der Pokalerfolg für die Transferaktivitäten von Fortuna bedeutet

Helmut Kohl ist Bundeskanzler. Die Band „The Fugees“ hat mit „Killing Me Softly With His Song“ einen internationalen Hit gelandet. Deutschland wird Fußball-Europameister und ein gewisser Berti Vogts ist Bundestrainer. Borussia Dortmund triumphiert unter Ottmar Hitzfeld in der Meisterschaft. Es gibt da diese große Zahl. 28 Jahre ist es her, dass Fortuna zuletzt im Halbfinale des DFB-Pokals gestanden hat – 1996 war das gegen den KSC.