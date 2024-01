Was Sportvorstand Allofs sagt Wie es um die Zukunft von Iyoha bei Fortuna steht

Manchmal braucht es einfach etwas Zeit. Wie bei Emmanuel, genannt Emma, Iyoha. Ihm hing lange an, dass man ihm nicht mehr zutraute, als ein ewiges Talent zu sein, bei dem es irgendwie nicht recht klappen wollte in seiner Geburtsstadt. Mal noch nicht so weit, mal nicht bereit, mal nicht fit genug. Irgendwas war immer in den ersten Jahren im Profigeschäft des Düsseldorfer Jong.