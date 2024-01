Sportvorstand über den Stürmer So erklärt Allofs den Abgang von Ginczek bei Fortuna

Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die Hoffnungen noch vorhanden. Doch irgendwann muss dann doch die Erkenntnis gewachsen sein, dass eine Trennung die beste Lösung ist. Noch kurz vor Weihnachten hatte Cheftrainer Daniel Thioune zu Protokoll gegeben, dass man einen Daniel Ginczek nicht abschreiben sollte. Doch nun ist zumindest das Kapitel bei Fortuna geschlossen. Am Sonntag ist der 32-Jährige aus dem Trainingslager der Düsseldorfer in Marbella abgereist.