Sportvorstand und Team im Ausweichquartier Flingern So bewertet Allofs den Ausfall von Fortuna-Stürmer Vermeij

Für zwei Tage sind Fortunas Profis zu Gast in der alten Heimat des Vereins. Weil am Tag von EM-Spielen in der Arena und auch am Tag davor nur akkreditierte Personen Zutritt zum dortigen Sportpark haben, ziehen Chefcoach Daniel Thioune, sein Staff und die Spieler der ersten Mannschaft ins Nachwuchsleistungszentrum am Flinger Broich um. Die Bedingungen dort sind mindestens ebenso gut wie in Stockum – es leidet also niemand unter dem zeitweiligen Ortswechsel.