Vor dem Topspiel beim HSV Das sagt Sportvorstand Allofs über Fortunas Aufstiegschancen

Wie sich eine Tabellenführung anfühlt, hatten sie in Düsseldorf beinahe vergessen. Schließlich dauerte es fast fünfeinhalb Jahre, ehe Fortuna vor zwei Wochen wieder mal in den Genuss kam, von ganz oben zu grüßen. Der 3:1-Sieg in Rostock spülte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune an die Zweitliga-Spitze, und das 1:1 gegen Hannover 96 am vergangenen Sonntag reichte auch wegen der Ergebnisse der Konkurrenz, um dort zu verbleiben. Für Sportvorstand Klaus Allofs gab es unter der Woche deshalb keine Ausreden.