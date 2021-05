Kostenpflichtiger Inhalt: Entscheidung frühestens nach Aue-Spiel : Allofs will kein Ultimatum in der Trainer-Frage

Foto: dpa/Thilo Schmuelgen 40 Bilder Das sind die möglichen Trainerkandidaten bei Fortuna

Update Düsseldorf Wer trainiert Fortuna in der neuen Saison? Bekommt Uwe Rösler eine dritte Chance in Düsseldorf oder übernimmt ein neuer Coach – sehr wahrscheinlich in der Zweiten Liga? Klaus Allofs will sich nicht treiben lassen und hält an seinem Fahrplan fest.