Nach erneutem Rückschlag Diese Konsequenzen kündigt Allofs bei Fortuna an

Düsseldorf · Fortuna hat die Saison in der Zweiten Liga noch längst nicht abgeschrieben. Aber ein erneuter Umbruch im Kader wird unausweichlich sein. Die fehlende Konstanz bleibt die größte Konstanz in Düsseldorf. Was Sportvorstand Klaus Allofs zur aktuellen Lage sagt.

23.02.2023, 07:02 Uhr

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Klaus Allofs hat die Aufgabe Fortuna nicht angenommen, um irgendwo im Mittelmaß zu landen. Der Sportvorstand hat von Tag eins seiner Mission in Düsseldorf an deutlich gemacht, dass er den Anspruch hat, mit seiner „großen Liebe“ auf absehbare Zeit den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse zu schaffen. Bisher ist es bei der Vision geblieben. Und selbst für die muss man schon eine gesunde Portion Optimismus aufbringen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben