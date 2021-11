Fortunas Fußball-Vorstand fordert Geduld : Darum ist Allofs weiter fest von Preußer überzeugt

Klaus Allofs (li.) und Christian Preußer beim Montagtraining. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Nach der blamablen Vorstellung beim 1:2 in Rostock geht Fortuna-Vorstand Klaus Allofs mit der Mannschaft hart ins Gericht. Trainer Christian Preußer stärkt er indes den Rücken, versichert, dass er einen langen Atem habe. Wie Allofs argumentiert, was er in Preußer sieht.