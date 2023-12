Seit Jahren aufgestaut bei Zweitligist Dieses Grundproblem macht Fortuna finanziell zu schaffen

Analyse | Düsseldorf · Große Träume, kleine Sprünge – Fortuna will den nächsten Schritt gehen und die Rückkehr in die Bundesliga schaffen. Doch der Zweitligist ist in der Breite nur sehr spärlich besetzt. Es fehlen indes finanzielle Mittel, um sich zu verstärken. Woran liegt das eigentlich? Eine Spurensuche.

15.12.2023 , 07:02 Uhr

So gut werden Fortunas Heimspiele besucht 42 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Von Gianni Costa Chefreporter Sport