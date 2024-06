Bustour mit Fortuna-Fans durch Düsseldorf Europameister Klaus Allofs gibt private Einblicke in sein Leben

Der Arm ist in einer Jubelpose angewinkelt. Die Augen sind geschlossen. Der Adler auf der Brust. 44 Jahre ist es her, dass Klaus Allofs sich in diesem Moment über ein von ihm erzieltes Tor bei der Europameisterschaft gegen die Niederlande freute. Heute, nur wenige Tage vor Beginn der Fußball-EM 2024, steht er vor dem riesigen Wandbild, das an einer Hauswand in Flingern angebracht wurde. „Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich mir wieder so einen Schnäuzer stehen lassen soll. Aber ich glaube, das lassen wir lieber.“