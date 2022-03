Nach Chancenwucher in Regensburg : Fortunas Sportvorstand Allofs fordert mehr von Stürmer Ginczek

Düsseldorf Daniel Ginczek hatte am vergangenen Sonntag die Chancen, um Fortuna in Regensburg bereits früh auf die Siegerstraße zu führen. Doch der Winterzugang vergab gleich mehrere Hochkaräter. Sportvorstand Klaus Allofs erklärt, warum der Angreifer noch nicht bei 100 Prozent sein kann.

Für Daniel Ginczek ging es in Düsseldorf direkt Schlag auf Schlag. Gerade einmal eine Woche stand er bei Fortuna unter Vertrag, da wurde auch schon der Trainer ausgetauscht. In den seltensten Fällen eine schöne Angelegenheit. Und auch für den Angreifer bedeutete das, sich nach einer Woche direkt wieder an einen neuen Übungsleiter zu gewöhnen. Dabei war Konstanz ja genau das, wonach Ginczek nach seiner Zeit beim VfL Wolfsburg so sehnsüchtig suchte.

Unter diesen Umständen lief für ihn bislang sehr viel rund. Er zeigte prompt, dass er für Fortuna mit seiner Ballbehandlung und seiner Präsenz eine Verstärkung darstellt. Mit Rouwen Hennings scheint er überraschenderweise recht gut zu harmonieren. Gegen Erzgebirge Aue erzielte er dann sogar seinen ersten Treffer im neuen rot-weißen Trikot.

Doch das Spiel am vergangenen Sonntag gegen Jahn Regensburg zeigte auch: Ginczek ist noch lange nicht bei 100 Prozent. Das Selbstverständnis vor dem gegnerischen Tor geht ihm noch vollständig ab. In der Oberpfalz hätte er Fortuna bereits früh auf die Siegerstraße bringen können. Seine hochkarätigen Chancen ließ er aber ungenutzt. Was ein Faktor dafür war, dass die Düsseldorfer ihre Siegesserie nicht fortsetzen konnte.

Klaus Allofs wollte dennoch das Positive der Partie festhalten. „Bei mir ist das Glas eher halbvoll. Ich habe lange keine erste Hälfte in einem Auswärtsspiel mehr gesehen, in der wir so dominant waren“, sagt der Sportvorstand. „In der zweiten Hälfte war es dann dünner, ganz klar. Was uns fehlt, ist die Durchschlagskraft. Man hat gesehen, dass der Gegner verunsichert war, da wäre mehr drin gewesen.“