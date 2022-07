Klaus Allofs beim Rheinischen Fußball-Gipfel : „Wir müssen das Potential Düsseldorfs wecken“

Düsseldorf Fortunas Sportvorstand war beim Rheinischen Fußball-Gipfel der Rheinischen Post der einzige Diskussions-Teilnehmer aus der Zweiten Liga. Allofs ist hochmotiviert, das in absehbarer Zeit zu ändern. Welchen Weg er vorzeichnet, welche Schwierigkeiten er sieht.

Komplett wich er diesem Thema jedoch nicht aus. „Natürlich hoffen wir, möglichst schnell an die Tür zur ersten Liga zu klopfen“, gab der Sportvorstand zu; dies dürfe jedoch nicht über das Knie gebrochen werden. „Im positivsten Sinne ist Borussia Mönchengladbach da unser großer Konkurrent. Wir müssen daran arbeiten, die Strahlkraft der Borussia und der anderen Vereine hier in der Runde zu erreichen. Wir wollen es schaffen, dass kein Fußballfan mehr aus Düsseldorf nach Gladbach fährt, die Fans sollen hierbleiben.“

Ein mittelfristig und nachhaltig angelegter Weg also. Ein wichtiger Aspekt, der dabei stört: die Finanzen. „Es ist ein roter Faden in unserer Vereinsgeschichte, schon zu meiner Zeit als Spieler“, erklärte Allofs. „Die wirtschaftliche Situation war bei Fortuna irgendwie immer schwierig. Als ich vor knapp zwei Jahren zurückkehrte, hat mich auch die Neugierde angetrieben, also die Frage: Muss das eigentlich so bleiben oder kann das vielleicht auch anders sein?“