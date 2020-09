Vorstellung von Allofs : Fortunas neuer Außenminister

Klaus Allofs auf dem Rasen der Arena. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Klaus Allofs ist eine Legende bei Fortuna – erst Spieler, dann Trainer, jetzt im Vorstand: der 63-Jährige soll seinen Verein zurück nach oben führen. Der gebürtige Düsseldorfer setzt dabei auf Teamarbeit und beschwört die Einheit im Klub.

Natürlich weiß Klaus Allofs, welchen Stellenwert Klaus Allofs hat. Natürlich weiß er, dass er nicht einer unter vielen ist in einem Verein, in dem man ihn als Legende verehrt. Natürlich weiß Klaus Allofs, dass er nun erst einmal das Gesicht dieses Vereins ist. Fortunas neuer Außenminister. „Es ist ja nicht zu verhindern, dass ich eine besondere Rolle einnehme“, sagt Allofs. „Ich werden in den nächsten Monaten vielleicht etwas mehr in den Schlagzeilen stehen als andere. Und natürlich werde ich dann die Fortuna etwas stärker nach außen zu vertreten haben. Das ist nicht zwingend gewollt, ich drängle mich nicht in den Vordergrund. Aber wenn ich damit Gutes tun kann, wenn ich die Popularität und das Interesse für die Fortuna steigern kann, dann mache ich das doch gerne.“ Allofs lächelt. Er lächelt viel an diesem Mittag im Business-Club der Arena. Es ist für ihn, als sei er nach vielen Jahren nach Hause gekommen.

Als vor einigen Wochen die ersten Gespräche darüber stattgefunden haben, ob er sich eine Zusammenarbeit vorstellen könne, da habe er nicht sofort „Ja“ gesagt. So ehrlich, sagt er, müsse er sein. „Mein Herz hat sich sofort für die Aufgabe entschieden, aber mein Kopf hat gebremst und wollte noch ein paar offene Fragen klären“, erzählt der 63-Jährige. „Die könnten wir aber recht schnell ausräumen, und da wusste ich, dass ich hier wirklich etwas bewegen kann bei der Fortuna.“

Es ist ein Tag, an dem Allofs viele Brücken baut. An dem er deutlich macht, dass er als Teamspieler gekommen ist. Dass er die Einheit des Vereins nach innen und außen beschwört. Es ist aber auch der Tag, an dem er sehr deutlich seine Kompetenzen absteckt. „Alle fragen sich, wie wird das mit Klaus Allofs und Uwe Klein werden? Ich sehe mich für den gesamten Bereich im Fußball zuständig. Das geht vom Lizenzspielerbereich in den Nachwuchsbereich. Ich muss mich erst orientieren, um zu sehen, wie die Fortuna aufgestellt ist“, sagt Allofs. „Wir werden sportliche Fragen diskutieren. Uwe Klein wird weiterhin ganz eng an der Mannschaft dran sein und seine Funktion weiterhin ausüben. Ich denke, es gibt keinen Sieger und Verlierer."

Dazu wäre vielleicht eine Definition von „Sieger“ und „Verlierer“ sinnvoll. Es sprach indes Bände, dass vorn in der Reihe offenbar kein Platz mehr für Klein frei war. Neben Mediendirektor Kai Niemann saßen der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann, Allofs, Aufsichtsratschef Björn Borderding und dessen Vertreter Sebastian Fuchs. An einem Stehtisch etwas abseits guckten sich das ganze Christian Koke (Marketing) und Klein an. Warum saß Klein nicht in der Reihe, um allein dadurch einen Schulterschluss zu demonstrieren? „Uwe Klein genießt unsere absolute Wertschätzung“, betont Borgerding. „Heute gehörte der Tag Klaus Allofs. Gleich machen wir aber noch ein Foto in der Arena. Da ist dann der ganze Vorstand zusammen, und wir vom Aufsichtsrat halten und da dann bewusst etwas zurück.“ Die Verklemmtheit, mit der diese Konstellation auszuklammern versucht wird, macht sie erst richtig zu einem Thema.

Denn es ist deutlich geworden, dass sich durch Allofs’ Inthronisierung natürlich die Machtverhältnisse im Klub gewaltig verschieben. Allofs ist nicht nur zum Zuhören und Diskutieren gekommen. Er will und wird entscheiden. Hat er bei Transfers das letzte Wort? Was passiert, wenn er anderer Meinung ist? „Uwe wird mich überzeugen müssen“, sagt Allofs. Möglicherweise wäre es vernünftiger gewesen, den Zuschnitt einfach noch deutlicher zu machen. De facto ist Allofs ab sofort der Entscheider, und Klein arbeitet in einer Rolle als Chefscout und Sportdirektor.

Allofs will solche Dinge nachvollziehbarer Weise möglichst aus der Öffentlichkeit halten und setzt darauf, dass die Umstrukturierungen geräuschlos vollzogen werden. Er hat sich schließlich ja auch nicht aufgedrängt, sondern ist buchstäblich zu dieser Aufgabe berufen worden. Ein wichtiger Punkt bei der Entscheidung sei für ihn die Freundschaft zum Vorstandsvorsitzenden Thomas Röttgermann gewesen. Mit ihm hatte Allofs schon beim VfL Wolfsburg gemeinsam gearbeitet. „Aber das ist keine Kumpelgeschichte“, meint Allofs. „Wir waren immer in Kontakt. Klaus Allofs ist eine Düsseldorfer Legende, niemand steht mehr für Fortuna als er. Ich bin extrem dankbar, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, ihn einzubinden“, sagt Röttgermann. Und auch Borgerding war glückselig, das „Unmögliche möglich gemacht zu haben“ und die Legende zurück zu Fortuna geholt zu haben. „Alle haben gesagt, das wird niemals passieren“, sagt er. „Jetzt ist er da.“

Allofs genießt es sichtlich, wieder auf der großen Bühne zu sein. Noch einmal angreifen zu dürfen. Zu zeigen, was er kann. „Unsere vordringliche Aufgabe ist, das Potenzial bei Fortuna zu wecken. Wir sind in einer schwierigen Situation mit dem Zweitligaabstieg und den Corona-Zeiten. Aber ein Verein wie Fortuna muss die Ambition haben, in der Bundesliga zu spielen“, sagt Allofs, der einst im Trikot der Fortuna Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga wurde und den DFB-Pokal gewann. „Diese Aufgabe, die ich jetzt übernommen habe, ist nur bei Fortuna zu machen, nicht bei irgendeinem anderen Klub.“