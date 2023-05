0:3 gegen Absteiger Klare Pleite beim Saisonfinale von Fortunas U23

Zu Beginn gehörte der „Zwoten“ die Spielkontrolle. Sie hatte sehr viel Ballbesitz, brachte es aber nicht zustande, diesen in Torchancen umzusetzen. Der letzte Pass war häufig zu ungenau, und im Sturmzentrum fehlte es an Präsenz. Auf der anderen Seite ging Wattenscheid mit seiner ersten offensiven Szene in Führung. Felix Casalino scheiterte erst noch an Torwart Leon Klußmann, kam nach Ballgewinn aber wieder an den Ball und bediente Tim Brdaric, der nur noch zur Führung nach einer guten Viertelstunde einschieben musste.