Nach Generalprobe in England Diesen Fortuna-Profi hat Ipswich-Trainer McKenna auf dem Zettel

Dieser Auftritt ist in Erinnerung geblieben. Die Anhängerschaft von Ipswich Town soll verzückt vom engagierten Auftritt eines Akteurs beim Testspiel (1:2) ihres Klubs gegen Fortuna gewesen sein. Angeblich so sehr, heißt es aus einer Quelle, dass man das Management aufgefordert habe, sich über eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers intensive Gedanken zu machen. Sein Name: Ao Tanaka.