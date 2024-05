Unfassbare Szenen beim Platzsturm Kiel-Fan tritt vor dem Gästeblock auf Fortuna-Torwart Kastenmeier ein

Und trotzdem hatte Kastenmeier im Gewitter der Silvesterraketen am Ende nur das letzte Spiel der regulären Saison gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag (15.30 Uhr, Arena) sowie die folgenden Relegationspartien im Blick. „Natürlich wird es gegen Magdeburg vom Kopf her etwas schwieriger, weil wir wissen, dass es in die Relegation geht. Trotzdem müssen wir da mit derselben Einstellung reingehen wie in Kiel, weil dieses Spiel ausschlaggebend dafür ist, mit welcher Stimmung wir in die Relegation gehen“, betonte der Torhüter. „Es geht jetzt darum, die reguläre Saison mit einem Sieg abzuschließen und mit sehr viel Selbstvertrauen in die Relegation zu gehen.“