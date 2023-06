Ex-Fortune überragt in Griechenland Diese Ehre hat Khaled Narey von seinen Teamkollegen bekommen

Am Ende der jüngst abgeschlossenen Saison sind die Griechen auf dem vierten Tabellenplatz ins Ziel gekommen und haben sich für die Play-offs zur Teilnahme an der Conference League qualifiziert – doch weitaus besser ist die persönliche Ausbeute, mit der sich Narey in die Sommerpause verabschiedet hat. Nicht nur, dass er in insgesamt 35 Pflichtspielen acht Tore erzielt und elf Vorlagen geliefert hat; nein, seine Teamkameraden haben ihn sogar zum Paok-Spieler der Saison gewählt.