Abschied von den Fans : Ex-Fortune Narey wehrt sich gegen Streik-Vorwurf

Magdeburg Der Wechsel von Khaled Narey zu Paok Saloniki ist perfekt. Das gab Fortuna am Sonntagmorgen bekannt. Der Flügelspieler hat sich bereits vom Klub und den Fans verabschiedet. Wie er selbst die vergangenen Wochen bewertet.

Am Samstagmittag stieg über Saloniki sinnbildlich weißer Rauch auf. Um kurz nach 14 Uhr Ortszeit unterschrieb Khaled Narey einen Dreijahresvertrag beim griechischen Erstligisten Paok Saloniki. In der Hafenstadt verdient der 27-Jährige knapp 500.000 Euro pro Jahr. Einen Tag später gab dann auch Fortuna den Wechsel offiziell bekannt.

Damit verlässt Narey den Düsseldorfer Zweitligisten nach einer Saison und 23 Scorerpunkten bereits wieder. Die Zeit bei der Fortuna will er aber nicht missen. „Ich habe immer sehr gerne für den Verein gespielt und möchte mich an dieser Stelle noch einmal für die großartige Unterstützung in der vergangenen Saison bedanken“, schreibt Narey in seiner Abschiedsnachricht auf Instagram. „Ich habe zuvor noch nie so viel Anerkennung und Zuspruch bekommen wie von den Fortunen und deswegen ein großes Dankeschön.“