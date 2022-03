Fortuna-Profi Narey bezieht Stellung : „Rassismus sollte aufs Schärfste bestraft werden“

Düsseldorf Er war selbst schon Opfer von rassistischen Beleidigungen. Khaled Narey erhebt seine Stimme und lässt sich Beleidigungen nicht gefallen. Was er sich für die Zukunft wünscht. Wie man sich dem Problem entgegenstellen kann. Welche Konsequenzen er sich für die Täter wünscht.

Wechsel schon in diesem Sommer?

Wechsel schon in diesem Sommer? : Das sagt Narey zu einem Verbleib bei Fortuna

So lief die Rückkehr der Ultras bei Fortuna

Vorstandsboss Jobst über Rekordkulisse : So lief die Rückkehr der Ultras bei Fortuna

„Verdienter Punkt gestern in Hamburg! Vielen Dank an die zahlreichen Fortunen für die Unterstützung gestern ❤️“, begann er sein Posting. Und fügte dann noch hinzu: „Auch vielen Dank an alle ...HSV-Fans, die mich gestern warm willkommen geheißen haben. Aber allen ‚Fans’, die mich während des Spiels rassistisch beleidigt und mit Bier beworfen haben, wünsche ich vom Herzen eine gute Besserung!“ Sowohl der HSV als auch Fortuna hatten sich schnell positioniert und derartige Beschimpfungen verurteilt.