Skurriles DFB-Pokal-Szenario : Wie Fortuna Düsseldorf zuhause ein Auswärtsspiel haben kann

Die Düsseldorfer Arena – ein Auswärts-Spielort für Fortuna? Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Nach den Verbandspokal-Endspielen stehen 30 der 31 möglichen Pokalgegner von Fortuna Düsseldorf fest. Die skurrilste Variante: Fortuna zieht das Los KFC Uerdingen. Dann wäre die Funkel-Truppe Gast in der eigenen Arena.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernd Jolitz Von Bernd Jolitz Autorendetails aufklappen Bernd Jolitz (jol) ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Düsseldorfer Sport der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Nur noch ein Teilnehmer an der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals wird gesucht – in Duell der westfälischen Klubs SC Verl und TuS Haltern am 30. Mai. Bereits am 15. Juni wird die erste Runde ausgelost, wobei die 18 Bundesligisten und die ersten 14 der Zweitliga-Abschlusstabelle im sogenannten Profi-Lostopf stecken, im zweiten Topf deren 32 mögliche Gegner aus dem vermeintlichen Amateurlager. Unsere Redaktion hat zusammengestellt, auf wen Fortuna Düsseldorf in der ersten Hauptrunde (9. bis 12. August) treffen könnte.

KFC Uerdingen – zweifellos die skurrilste Variante. Denn wenn tatsächlich der Drittligist aus Krefeld der Fortuna zugelost werden sollte, wäre das Team von Trainer Friedhelm Funkel Gast im eigenen Stadion. Aus Gründen, die längst nicht für jeden nachvollziehbar sind, hat die Betreibergesellschaft der Düsseldorfer Arena den Uerdingern während des Umbaus der Grotenburg Gastrecht für eine Saison gewährt. Doch auch wenn noch viele Details festzulegen sind, scheinen einige Positionen schon jetzt klar: Die Krefelder Fans dürfen nicht auf die dem treuesten Fortuna-Anhang vorbehaltene Südtribüne, und die KFC-Mannschaft wird während der Saison mit der Gast-Kabine und der Gast-Ersatzbank vorlieb nehmen müssen. Ein Pokalduell zwischen der Uerdinger Mannschaft des russischen Investors Mikhail Ponomarev und der Fortuna wäre also de facto ein Heimspiel des Düsseldorfer Bundesligisten. Nicht nur wegen der zu erwartenden Publikums-Anteile.

Alemannia Aachen – ein Fest für Traditionalisten. Der Viertligist hat sich im Mittelrhein-Finale gegen Drittligist Fortuna Köln durchgesetzt und könnte somit Fortunas Gastgeber sein. Und was hat es am Tivoli nicht schon für mitreißende Duelle dieser beiden Klubs gegeben: Unvergessen ist zum Beispiel Martin Harniks Traumtor zu Fortunas 1:0-Sieg im Zweitligaspiel in Aachen im März 2010. Für die finanziell schwer angeschlagene Alemannia wäre ein Gastspiel des Bundesligisten ein Traum.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus dem Sport: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

FSV Salmrohr – auch gegen den Klub aus dem Salmtal hat Fortuna schon um Punkte gespielt: in der Saison 1999/2000 in der damals drittklassigen Regionalliga West/Südwest. Die Düsseldorfer spielten in Salmtal (so der Name des FSV-Heimatorts) 1:1 und gewannen das Rückspiel 8:0. Ein ähnliches Ergebnis wäre bei einem Pokalduell im August nicht ausgeschlossen, denn inzwischen trennen beide Vereine fünf Spielklassen. Während Fortuna wieder im deutschen Oberhaus ist, kickt der FSV nur noch sechstklassig.

1. FC Kaiserslautern – wie Aachen eine Garantie für große Stimmung. Es ist noch gar nicht lange her, da spielten beide Teams noch auf Augenhöhe. Doch als Fortuna in die erste Liga aufstieg und dabei bei mit dem 3:1-Sieg auf dem Betzenberg einen wichtigen Schritt nach oben tätigte, stürzten die Pfälzer zur gleichen Zeit in die Dritte Liga. Am Samstag setzten sie sich im Landespokal durch einen Last-Minute-Elfmetertreffer gegen Viertliga-Absteiger Wormatia Worms durch und wurden damit zum möglichen Pokalgegner Fortunas.

SV Sandhausen – das vermeintlich schwerste Los im „Amateur“-Topf. Die Schwarz-Weißen landeten in der Abschlusstabelle der 2. Bundesliga auf Platz 15, und da nur 32 Erst- und Zweitligisten den „Profi“-Topf bilden können, wird der SVS der zweiten Gruppe zugeschlagen. Fortuna hat in der Zweiten Liga einige Erfahrungen mit dem Klub aus dem Hardtwald sammeln können, und nicht nur positive: In der Saison 2015/16 unterlagen die Düsseldorfer in Sandhausen 0:1, was das Ende der Arbeitszeit von Trainer Marco Kurz bedeutete. Dessen Nachfolger hieß Friedhelm Funkel.

TuS Dassendorf – und Sie wissen nicht, wo das liegt? Nicht schlimm, wir können aushelfen: Dassendorf ist ein 3300-Einwohner Ort im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig Holstein. Der TuS ist einer von fünf Fünftligisten (neben dem FC Oberneuland aus Bremen, dem FC 08 Villingen aus Südbaden, dem KSV Baunatal aus Hessen und Atlas Delmenhorst aus Niedersachsen), die den Sprung in die erste Hauptrunde geschafft haben, und damit nach dem FSV Salmrohr auf dem Papier einer der leichtesten Gegner. Doch mit einer solchen Einschätzung hat sich schon so mancher getäuscht.