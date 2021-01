Arenabetreiber sperrt Uerdingen aus : Warum Fortuna froh über KFC-Rausschmiss ist

Der Rasen in der Düsseldorfer Arena. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Analyse Düsseldorf Der KFC Uerdingen hat die Miete für die Düsseldorfer Arena nicht bezahlt. Der Stadionbetreiber untersagte dem Drittligisten daraufhin die Nutzung der Räumlichkeiten. Bedeutet auch: Fortuna wird den Rasen in der Arena voraussichtlich nicht mehr mit den Krefeldern teilen müssen. Und die sind froh darüber.

In der Düsseldorfer Arena wurde in der vergangenen Woche ein neuer Rasen verlegt. Fortuna kommt als spielstarke Mannschaft, die über weite Strecken des Spiels den Ball haben möchte, ein ebener Rasen durchaus entgegen. Im vergangenen Jahr glich das Grün aber eher einen Ocker. Zu oft wurde der Rasen bespielt – unter anderem von einem ungeliebten Gast: dem KFC Uerdingen.

Die Krefelder modernisieren seit einigen Jahren das eigene Stadion. Wirkliche Fortschritte sind an der Grotenburg aber kaum zu erkennen. Die Politik zögert und zaudert. Das Klima, so heißt es, zwischen Stadt un dem (noch) mächtigen KFC-Strippenzieher Mikhail Ponomarev könnte nicht mal mehr als zerrüttet bezeichnet werden, es sei überhaupt nicht mehr existent.

Und so wurde der Unmut — sowohl in Düsseldorf als auch in Krefeld — immer größer. Doch das dürfte auf Fortuna-Seite nun ein Ende haben. Das Gastspiel des KFC in Düsseldorf scheint vorbei. Denn der Drittligist plant ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung. Bedeutet im Umkehrschluss: Es fehlt Geld. Viel Geld. Geld, das unter anderem dafür gebraucht wird, die Miete für die Düsseldorfer Arena zu bezahlen.

Am Freitag (22. Januar) folgte ein Schreiben des Arenabetreibers „D.Live“. Darin wird erklärt, dass „der KFC Uerdingen die ausstehenden Mietzahlungen für die Nutzung der Arena nicht beglichen und dadurch die Zahlungsvereinbarung nicht erfüllt hat.“ Nach unseren Informationen handelt es sich hierbei um einen Betrag von knapp 175.000 Euro. D.Live weiter: „Aus diesem Grund können wir die Arena für die anstehende Spielbegegnung am Sonntag nicht als Spielstätte zur Verfügung stellen. Wir bedauern die wirtschaftliche Situation des KFC Uerdingen, müssen jedoch die Interessen unserer Gesellschaft wahren.“

Rums! Das sitzt. D.Live setzt den KFC vor die Tür. Zumindest für ein Spiel. Doch die Worte wirken. Und bedeuten gleichzeitig auch: Zahlen die Uerdinger nicht bald ihre Miete, wird der Drittligist seine Heimspiele in dieser Saison definitiv nicht mehr in Düsseldorf austragen. Dieses Vorgehen stößt den Verantwortlichen der Krefelder sauer auf. „Es ist völlig unverständlich, warum der Stadionbetreiber eine Pressemitteilung veröffentlichte, obwohl bekannt war, dass die Partie voraussichtlich aufgrund der Corona-Fälle ohnehin nicht stattfinden kann“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung. Und so kam es auch.

Hintergrund: Bei einer Corona-Testung im Vorfeld der Partie gegen den 1. FC Ingolstadt wurden mehrere Teammitglieder des KFC positiv auf Corona getestet. Das Gesundheitsamt Krefeld hat das komplette Team samt Betreuerstab für mindestens zehn Tage in Quarantäne gesteckt. Was danach passiert? Noch völlig unklar.

Das Tischtuch zwischen D.Live und dem KFC scheint also zerschnitten. Unwahrscheinlich, dass beide Parteien noch zusammenfinden. Kurios: Nach Informationen unserer Redaktion gab es bis zum Schluss noch im Hintergrund versuche, beide Seiten zu überzeugen, doch noch eine Lösung zu finden. Entsprechende Sicherheiten wollte Ponomarev aber offenbar nicht einbringen. „D.Live“ wollte auf Anfrage keinen weiteren Kommentar abgeben.

Die Worte von KFC-Präsident Mikhail Ponomarev sind da schon deutlicher. „Der KFC Uerdingen ist das Opfer eines internen Machtkampfes bei D.Live: Während Herr Brill unser Spiel bestätigt, wird es von Frau Röttgen abgesagt. Hier wird unter anderem die Situation ausgenutzt, dass der neue Oberbürgermeister in Düsseldorf sich noch einarbeiten muss. Die Stadionsituation wird für uns jedoch immer untragbarer – nicht nur wegen der Kosten. Wir brauchen hier die Hilfe des DFB.“

Ob und inwieweit der Deutsche Fußball-Bund hier wirklich einschreiten wird, steht noch nicht fest. Was feststeht: Zahlt der KFC seine Miete weiterhin nicht, hat D.Live das Recht auf eine fristlose Kündigung. Das Gesetz sieht diese Möglichkeit bei Mietrückständen ausdrücklich vor. § 543 Abs. 1 S. 1 BGB lautet: „Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Mieter a) für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist oder b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.”

Der KFC muss also handeln. Wenn der Klub die Mietrückstände nicht begleichen kann, droht ein finaler Ausschluss aus der Düsseldorfer Arena. Dann stehen die Uerdinger gänzlich ohne Stadion da. Das ist besonders in Corona-Zeiten prekär, in denen noch mehr Stadion-Auflagen erfüllt sein müssen. Die Krefelder können sich also nicht einfach so ein neues Stadion suchen, sondern müssen auf die Hilfe anderer Städte hoffen. Duisburg, Essen oder Oberhausen stünden im Raum.