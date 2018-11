Fortunas Stöger macht auf sich aufmerksam: Vom Bankdrücker zum Schlüsselspieler

Düsseldorf Kevin Stöger hatte einen schweren Stand bei Fortuna Düsseldorf. Beim 4:1 gegen Hertha BSC zeigte der Österreicher nun sein bislang bestes Spiel im Fortuna-Trikot.

Er gehörte zwar bei allen Bundesligaspielen zum 18er-Kader, stand aber nur viermal in der Startelf. Nur ein einziges Mal stand er über 90 Minuten auf dem Platz – beim 1:7 in Frankfurt. Beim 4:1 gegen Hertha BSC war dann alles ganz anders. Da erlebten die staunenden Fans den Stöger, den sie schon immer sehen wollten – als Anführer und Schlüsselspieler. Der Feinfuß strahlte eine natürliche Autorität aus, war dominant, ordnend, zweikampfstark und unermüdlich, praktisch überall zu finden, wurde vom Bankdrücker zum Schlüsselspieler. Er hatte 81 Ballkontakte, lief 12,57 Kilometer weit, absolvierte 90 intensive Läufe und gab fünf Torschussvorlagen. Mit der Form von Samstag ist er im Mittelfeld gesetzt, wird ihn Trainer Friedhelm Funkel kaum wieder aus der Mannschaft nehmen.

Stöger stellt bei der Analyse des Sieges nicht sich sondern die Mannschaft in den Vordergrund. Wenn man gewinne, wirke die persönliche Leistung immer besser. „Wir haben in den entscheidenden Situationen keine individuellen Fehler gemacht. Es hat jeder für jeden gekämpft. Wir haben mit Leidenschaft gespielt, uns etwas zugetraut, waren sehr ballsicher“, sagt er. „Wir haben uns gut vorbereitet und gewusst, dass wir punkten können.“

Er weiß, dass er sich auf den Lorbeeren nicht ausruhen darf und bei den Übungseinheiten weiterhin Gas geben muss, um sich für das anstehende Spiel beim FC Bayern zu empfehlen. „Ich werde in den nächsten Tagen gut trainieren und alles dafür tun, dass ich in der Startelf stehe“, sagt er. Die Partie ist etwas ganz Besonderes für ihn. „Ich freue mich auf das Spiel in München. Das ist ein super Stadion mit einer super Stimmung. Es gibt nichts Schöneres, als da zu spielen.“ Sein Erfolgsrezept? „Wir müssen kompakt stehen, mit viel Leidenschaft spielen, hohe Laufbereitschaft zeigen. Wichtig ist, dass wir die ersten 15 Minuten ohne Gegentor überstehen.“ Die Bayern sind gewarnt. Freiburg und Augsburg (jeweils 1:1) haben vorgemacht, wie man sie in der Allianz-Arena überraschen kann.