Nach Kreuzbandriss : Fortunas Hoffnungsträger ist zurück

Kevin Stöger auf der Terrasse von Fortunas Mannschaftshotel in Marbella. Foto: RP/Christof Wolff

Marbella Kevin Stöger steht nach einem Kreuzbandriss wieder auf dem Platz. Er soll das Mittelfeld beleben. Druck spürt der Österreicher nicht. Der 26-Jährige wirkt selbstbewusst wie eh und je.

Lob, reichlich Lob erntet Kevin Stöger in diesen Tagen. Fortunas Mittelfeldspieler steht nach seinem Kreuzbandriss wieder auf dem Rasen. Und die Eindrücke in Marbella sind vielversprechend. „Man sieht, dass er eine andere Qualität hat“, sagt Torhüter Zack Steffen. Kapitän Oliver Fink betont: „Stögi wird uns helfen.“ Und Trainer Friedhelm Funkel ergänzt: „Wir alle sind froh, dass Kevin wieder dabei ist.“ Klingt nach hoher Erwartungshaltung. Doch den Rucksack zieht sich der Österreicher gerne an. „Das ist keine Last für mich. Ich mache mir keinen Druck, der Verein macht mir keinen Druck. Ich freue mich nur, dass ich wieder Fußball spielen kann“, erklärt Stöger.

Info Testspiel gegen Twente Enschede am Dienstag Partie Für Fortuna steht am Dienstag das erste Testspiel der Wintervorbereitung an. Um 16 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel im Stadion Coin auf den niederländischen Erstligisten Twente Enschede. Übertragung Fortuna streamt das Spiel auf der eigenen Facebook-Seite und auf dem YouTube-Kanal. Außerdem ist die Begegnung bei „Laola1.tv“ zu sehen.

Rückblick: Es ist der letzte Spieltag der vergangenen Saison. Fortuna besiegt Absteiger Hannover 96. Fünf Minuten vor dem Ende reißt bei Stöger das hintere Kreuzband im linken Knie. Ein übler Abschluss einer mannschaftlich und persönlich erfolgreichen Saison. „Es war hart, die ersten 17 Spiele nur von der Tribüne oder vor dem Fernseher verfolgen zu können. Ich wusste ja, dass ich der Mannschaft helfen könnte, wenn ich fit wäre“, sagt Stöger, der nun voller Eifer die Trainingseinheiten in Südspanien absolviert. „Am liebsten würde ich 24 Stunden auf dem Platz stehen. Das kann ich aber nicht. Der Trainer muss mich dann auch manchmal bremsen“, sagt der 26-Jährige.

Bei Fortuna wissen alle um den Wert Stögers. Er soll das Spiel ankurbeln, bei Ballbesitz Impulse setzen, für Kreativität sorgen und an seine guten Leistungen der Rückrunde anknüpfen. „Wir müssen Kevin aber behutsam aufbauen. Ich werde ihn erst spielen lassen, wenn er bei 100 Prozent ist“, sagt Funkel. Beim Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede am Dienstag wird Stöger daher noch pausieren.

Nach einem holprigen Start war Stöger eine der wichtigsten Figuren im Spiel der Fortuna in der abgelaufenen Saison. Er wurde zur Schaltzentrale im zentralen Mittelfeld. Am Ende standen 25 Einsätze, ein Treffer und sieben Vorlagen zu Buche. Daran will er nun wieder anknüpfen. „Ich will auf jeden Fall für Torgefahr sorgen, den letzten Pass spielen. Ich will jeden Ball haben, in Bewegung sein und meine Vorderleute in Szene setzen. Und ich will noch torgefährlicher werden“, sagt er.

Funkel attestiert dem ehemaligen Bochumer und Lauterer, dass er der Spieler im Kader war, der in zurückliegenden Saison in seiner Entwicklung den größten Schritt nach vorne gemacht hat. Deshalb wollen die Fortunen auch mit ihm verlängern. Stögers Vertrag läuft Ende Juni aus. „Ich habe mir kein Zeitlimit gesetzt, bis ich eine Entscheidung treffe. Die Gespräche laufen, wir müssen einfach abwarten, wie es sich in den kommenden Wochen so entwickelt“, sagt der 26-Jährige.

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel hätte gerne bereits einen Abschluss verkündet, doch Stöger pokert noch. Bereits vor seiner Verletzung wurde er mit der AS Rom in Verbindung gebracht. Sein Karriereziel äußert er auch ganz unverhohlen: „Natürlich träumt jeder von der Champions League. Jeder will dahin.“ Aber was muss denn passieren, dass der seit letztem Sommer verheiratete Stöger auch der Fortuna sein Ja-Wort gibt? „Es geht um die sportliche Entwicklung und auch um das Finanzielle. Natürlich will ich in der ersten Liga spielen. Und dann muss der Vertrag einfach passen.“