Transfer vor Abschluss : Danso besteht Medizincheck bei Fortuna

Exklusiv Düsseldorf Kevin Danso hat den Medizincheck bei Fortuna Düsseldorf erfolgreich bestanden. Nun soll der Vertrag mit dem 21-Jährigen unterschrieben werden. Er wird für ein Jahr vom FC Augsburg ausgeliehen – eine Kaufoption gibt es für den Innenverteidiger nicht.

Um 11.16 Uhr wurde Kevin Danso an der Schumannstraße vorgefahren – am Steuer saß Fortunas Teammanager Sascha Rösler. Der musste erst einmal einen Parkplatz suchen. In der Nähe der stark frequentierten Orthopädiepraxis von Mannschaftsarzt Ulf Blecker ist das um diese Uhrzeit ein durchaus ambitioniertes Vorhaben. Um 11.27 Uhr war indes die Untersuchung auch schon wieder vorbei. Nach Informationen unserer Redaktion hat Danso den obligatorischen Medinzincheck bestanden.

Damit ist das Leihgeschäft fix. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus. Der 21-Jährige kommt für eine Saison vom FC Augsburg – ohne Kaufoption, nur so war der Deal für Fortuna finanziell möglich. Fortuna war sich mit dem Spieler und dem Augsburger Bundesliga-Klub schon länger einig, es fehlten nur noch die letzten Vertragsdetails zwischen dem FCA und Dansos Beraterteam. Die fehlende Unterschrift folgte nach Informationen unserer Redaktion am Montagabend.

Damit wird eine von Fortunas Großbaustellen um ein großes Stück kleiner: die Innenverteidigung. Nach den Abgängen von Kasim Adams, Zanka, Robin Bormuth und Kaan Ayhan ist in Andre Hoffmann nur ein zentraler Verteidiger übrig geblieben. Ob Gökhan Gül nach seiner Rückkehr von einer zweijährigen Leihe zu Wehen Wiesbaden für diese Position eingeplant wird, ist noch unklar.

Danso ist ein absoluter Wunschspieler von Trainer Uwe Rösler und Sportvorstand Uwe Klein. Unsere Redaktion berichtete exklusiv am 31. Juli. Fortuna hatte im Werben um Danso starke Konkurrenz. Vor allem Ligakonkurrent Hamburger SV wollte den gebürtigen Österreicher unbedingt, vieles sprach zunächst für einen Wechsel in die Hansestadt. Allerdings war der HSV darauf aus, Danso zu kaufen, das wiederum wollten die Augsburger nicht. Klein und Rösler standen ständig in Kontakt mit dem Spieler, wollten ihm einen Wechsel nach Düsseldorf schmackhaft machen – am Ende mit Erfolg.

Danso war im Alter von sechs Jahren mit seiner aus Ghana stammenden Familie von Österreich nach England übergesiedelt. Dort spielte er in der Jugend zunächst beim Retortenverein MK Dons, bevor er 2014 zu Augsburgs U17 wechselte. 2017 schaffte der österreichische Nationalspieler (sechs Einsätze für das A-Team) den Sprung zu den Profis.

Mit seinen 1,90 Metern ist Danso ein sehr robuster, kompletter Innenverteidiger, der zweikampf- und kopfballstark ist. Als Aufbauspieler gilt er hingegen weniger. Er kann in einer Viererkette alle Positionen spielen, auch auf den Außen. Zuletzt spielte er in der englischen Premier League meist in einer Dreierkette.