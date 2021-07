Fortunas ehemaliger Innenverteidiger : Danso will sich wohl von Augsburg wegstreiken

Düsseldorf Bei Fortuna hatten einige die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Kevin Danso doch noch einmal zurückkehrt. Die Träume haben sich jetzt wohl endgültig zerschlagen. Den Verteidiger zieht es wohl nach Frankreich. Wie der Stand der Dinge bei Luka Krajnc aussieht.

Das Problem: Augsburg möchte Danso solange behalten, bis sich die Personalsituation in der Innenverteidigung entspannt hat. Mit Felix Uduokhai ist ein Augsburger Innenverteidiger von Stefan Kuntz für den deutschen Kader für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert worden.

Darüber hinaus hat sich Reece Oxford am Meniskus verletzt und fällt mehrere Wochen aus. Würden die Bayern Danso also per sofort abgeben, würde man Stand jetzt nominell nur noch mit einem Innenverteidiger in die Bundesliga-Saison gehen.