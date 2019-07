Mitten im Form-Hoch : Fortunas Karaman wird von Verletzung ausgebremst

Kenan Karaman am Boden. Foto: CHRISTOF WOLFF

Westerburg Stürmer Kenan Kraman musste mit Verdacht auf Innenbandriss aus dem Trainingslager von Fortuna Düsseldorf abreisen. Dabei war sein Formtrend gerade vielversprechend.

Alles schien perfekt zu laufen für Kenan Karaman. Zum Ende der vergangenen Bundesliga-Saison kam Fortunas Stürmer immer besser in Schuss, erzielte unter anderem beim 4:1 gegen Werder Bremen ein Traumtor nach Sololauf über 66 Meter. „Das war fast schon ein kleiner Wendepunkt in meiner Karriere“, sagt der türkische Nationalspieler. „Da habe ich eigentlich erst so richtig gemerkt, zu was ich alles in der Lage bin.“ Es folgte ein weiterer Treffer beim Saisonfinale gegen Karamans Ex-Klub Hannover 96 und zur Krönung eine sehr gelungene Länderspielphase für das Heimatland seiner Familie.

info Zweites Testspiel am Montagabend in Siegen Programm Am Montagmittag endet das Trainingslager am Wiesensee. Anschließend sind zwei freie Tage eingeplant. Testspiel Am Montag um 18 Uhr gastiert Fortuna beim Oberligisten Sportfreunde Siegen.

Mitten in diesen Höhenflug platzt nun ein gesundheitlicher Rückschlag. Bei einer unglücklichen Bewegung im Samstag-Training verdrehte sich der 25-Jährige das rechte Knie. Physiotherapeut Thomas Gucek prüfte sofort die Stabilität des Gelenks, die keinen Grund zu größerer Besorgnis gab. Folglich trainierte Karaman brav zu Ende, doch im weiteren Tagesverlauf nahmen die Schmerzen doch zu.

Mannschaftsarzt Ulf Blecker nahm sich der Sache an, konnte zum Glück einen Kreuzbandschaden ausschließen. Es besteht aber der Verdacht einer Innenbandverletzung, und diesem soll nun bei einer MRT-Untersuchung am Montag in Düsseldorf auf den Grund gegangen werden. Karaman drohen, abhängig von der exakten Diagnose, einige Wochen Pause, während sein am Sonntag ebenfalls pausierender Teamkollege Jean Zimmer schnell wieder einsteigen kann: Die entzündeten Blasen an seinem Fuß sind zwar schmerzhaft, aber nicht weiter gefährlich.

Für Trainer Friedhelm Funkel ist Karamans Pech ausgesprochen ärgerlich. Aufgrund des Aufwärtstrends des gebürtigen Stuttgarters spielt dieser eine wichtige Rolle in Funkels Planungen für die neue Saison. Gerade in Sachen Chancenverwertung soll Karaman helfen, die Lücke zu schließen, die die Abgänge von Dodi Lukebakio und Benito Raman gerissen haben.