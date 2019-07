Knie verdreht : Verletzter Karaman reist aus Fortunas Trainingslager ab

Kenan Karaman am Boden, Physio Thomas Gucek (li.) untersucht das verletzte Knie. Foto: CHRISTOF WOLFF

Westerburg Fortuna Düsseldorfs Stürmer Kenan Karaman hat sich für die Saison viel vorgenommen. Jetzt braucht er aber erst einmal Geduld: Wegen einer Bänderverletzung im Knie muss er das Trainingslager abbrechen.

Bislang stand Fortunas Trainingslager am Wiesensee unter einem guten Stern. Im Gegensatz zur Vorsaison, als zunächst ein Magen-Darm-Virus die halbe Mannschaft flachlegte und sich anschließend die Routiniers Oliver Fink und Adam Bodzek verletzten, gab es fünf Tage lang keine nennenswerten Blessuren zu beklagen.

Doch am Wochenende änderte sich das. Bei einer unglücklichen Bewegung verdrehte sich Kenan Karaman das rechte Knie. Zunächst konnte er die Übung zwar fortsetzen, doch später wurden die Schmerzen doch zu groß. Mannschaftsarzt Ulf Blecker nahm sich der Sache an und entschied, dass der türkische Nationalspieler das Trainingslager, das für die übrigen Fortunen am Montag endet, nicht fortsetzen kann.