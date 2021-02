Fortunas polarisierender Angreifer : Karaman über seinen schweren Stand bei den Fans

Fortunas Kenan Karaman. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Für Kenan Karaman war es bislang keine leichte Saison in Düsseldorf. Besonders die Fortuna-Fans kritisierten den türkischen Nationalspieler häufig. Ab und an auch unter der Gürtellinie. Was er davon hält.

Es gibt Spieler, die polarisieren, ohne es wirklich zu wollen. Kenan Karaman ist ein solcher Spieler. Ab und an zeigt er, was er für ein Virtuose am Ball ist. Teilweise ist er dann sogar einer der besten Spieler der Zweiten Liga. Zumindest aber ist er für Fortuna unverzichtbar.

Dann gibt es aber auch Tage, da ist der Türke überhaupt nicht zu sehen. Man könnte als Zuschauer auf die Idee kommen, dass Fortuna mit einem Mann weniger spielt. Solche Partien sind es, die die Fans zur Weißglut bringen. Erst recht, wenn es um einen Spieler geht, der vor dieser Spielzeit verlauten ließ, den Klub sehr gern verlassen zu wollen.

Doch Fortuna um Sportvorstand Uwe Klein blieb standhaft. Karaman musste bleiben. „Ich bin damit immer offen umgegangen. Jeder im Klub kennt meinen Charakter. Ich spiele niemandem etwas vor. Ich habe im Sommer klar kommuniziert, dass ich gehen will. Aber wir hatten immer offene, korrekte Gespräche“, sagt Karaman nun in einem Interview mit dem „Express“. „Ich fand es schade, dass es nach außen so rüberkam, als hätte ich keinen Bock mehr auf Fortuna.“

Dass Karaman teilweise sehr heftige Kritik in den Sozialen Medien über sich ergehen lassen musste, hat er registriert. Er lässt es aber nicht an sich heran. „Ich nehme das keinem Fan übel, ich kann das verstehen“, sagt er. „Ich weiß, was ich an den Fortuna-Fans habe, wie sehr sie mich während meiner Lungen-Erkrankung unterstützt haben. Ich bin aber jemand, der immer offen sagt, was ist, so wie im Winter, als ich mich klar zur Fortuna bekannt habe. Ich bin meinen Weg hier gegangen und darüber auch glücklich.“