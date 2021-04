Häusliche Quarantäne : Fortunas Karaman positiv auf Corona getestet

Düsseldorf Der Stürmer hat sich bei der Länderspieltour mit der türkischen Nationalmannschaft infiziert. Da Fortuna durch andere Infektionsfälle bei den Türken vorgewarnt war, hatte Mannschaftsarzt Ulf Blecker Karaman komplett isoliert. Weitere Spieler oder Betreuer seien daher nicht betroffen.

Fortunas Stürmer Kenan Karaman ist nach seiner Rückkehr von der türkischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Verein am Karfreitagmorgen mit, nachdem die PCR-Testung in Leverkusen am Donnerstag dieses Ergebnis gebracht hatte. Karaman befindet sich in häuslicher Quarantäne und fällt für das Spiel bei Darmstadt 98 am Sonntag aus. Der restliche Kader und der Betreuerstab des Zweitligisten seien von dem Fall nicht betroffen, heißt es in der Mitteilung weiter.