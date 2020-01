Fortunas türkischer Nationalspieler : Karaman musste Ende 2019 sogar um sein Leben fürchten

Marbella Der türkische Nationalstürmer Kenan Karaman ist zwar mit im Trainingslager in Marbella, muss sich nach einer Lungenentzündung aber noch schonen. Vor wenigen Wochen drohte dem 25-Jährigen jedoch viel Schlimmeres.

Lungenentzündung – das hört sich ohnehin nicht nach einer Lappalie an. Wenn Kenan Karaman aber über seine Erkrankung Ende 2019 spricht, dann hört man schnell heraus, dass es sogar noch deutlich heftiger war als im Normalfall. Denn es stand über einige Zeit sehr kritisch um ihn, sogar sein Leben war in Gefahr. „Ich denke noch daran zurück. Es kam ganz unerwartet. Immer wenn ich versucht habe, zu atmen, war es wie ein Messerstich“, berichtet Fortunas Angreifer. „Es ist mir schon schwergefallen, das zu verarbeiten. Am Ende bin ich aber ganz gut aus der Geschichte herausgekommen.“

Karaman hat Ende November Viren im Körper, die selten, besonders hartnäckig und gefährlich sind. In der ersten der beiden Wochen im Krankenhaus darf er gar keinen Besuch empfangen, kommt in Quarantäne, damit sich sein geschwächter Körper nicht zusätzlich infiziert. Die Entzündungswerte sind hoch, viermal so hoch etwa wie bei einem Patienten mit schwerem akutem Arthritis-Schub, gehen nicht mehr herunter. Das Antibiotikum wirkt nicht. „Es war schon extrem“, sagt er. „Zum Glück wurde es in der zweiten Woche besser.“