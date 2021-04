Nach Corona-Infektion : Kenan Karaman kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Karaman ist eine Option für das St. Pauli-Spiel



Großes Aufatmen im Fortuna-Tross: Am Montagabend lag das Ergebnis der zweiten Corona-Testung von Stürmer Kenan Karaman nach seiner Entlassung aus der Quarantäne vor. Es fiel, wie das der ersten Testung, negativ aus. "Also steigt Kenan auch am Dienstag wieder bei uns ins Mannschaftstraining ein", berichtet Trainer Uwe Rösler auf Anfrage unserer Redaktion fröhlich. Karaman, der sich auf der Länderspielreise mit der türkischen Nationalmannschaft mit dem Coronavirus infiziert hatte und zwei Wochen in Quarantäne musste, ist damit auch eine Option für Fortunas Zweitligaspiel gegen den FC St. Pauli am Mittwoch (18.30 Uhr).