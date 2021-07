Fortunas ehemaliger Angreifer : Karaman ist nun offiziell vereinslos

Foto: Rheinische Post/Christof Wolff 23 Bilder Sportlich, sportlich – selbst der Vorstand radelt mit

Düsseldorf Bei Fortuna wollte Kenan Karaman nicht mehr bleiben. Er sucht eine neue Herausforderung. Die hat er aber immer noch nicht gefunden. Seit Donnerstag ist er nun offiziell nicht mehr in Düsseldorf unter Vertrag – und damit vereinslos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Momentan weilt Kenan Karaman im Urlaub. Zusammen mit seinen türkischen Nationalmannschaftskollegen Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) und Kaan Ayhan (US Sassuolo) ist der 27-Jährige in Yalikavak, einer kleinen Küstenstadt auf der Halbinsel Bodrums im Südwesten der Türkei.

Nach den peinlichen Auftritten des türkischen Nationalteams bei der Europameisterschaft tut etwas Abstand wohl auch ganz gut. Karaman steht allerdings auch vor einer noch ungewissen Zukunft. Noch immer hat er keinen neuen Verein für die kommenden Jahre gefunden. Seit Donnerstag ist Karaman nun offiziell vereinslos.

Eigentlich sollte die EM in diesem Sommer dazu dienen, den Marktwert von Karaman zu erhöhen. Dieses Vorhaben war auch gar nicht so abwegig: Die Türkei ging als eine Art Geheimfavorit ins Rennen. Also unterschrieb er vor dem paneuropäischen Turnier noch keinen Vertrag bei einem neuen Arbeitgeber. Abwarten hieß die Devise. Schließlich standen die Zeichen für den Offensivspieler, der nach drei Jahren im Fortuna-Dress eine neue Herausforderung sucht und seinen Vertrag in Düsseldorf daher auslaufen lassen hat, im Vorfeld definitiv nicht schlecht.

Foto: dpa/Marius Becker 36 Bilder So hätte Fortunas Mannschaft heute aussehen können

Mit guten Leistungen der Türkei und von ihm selbst wäre der Markt an Interessenten sicher noch einmal größer geworden. Dieser individuelle Wunsch scheiterte aber krachend. Die Türkei schied mit null Punkten in einer Gruppe mit Italien, Wales und der Schweiz als Letzter aus. Karaman konnte – wie seine Mitspieler auch – nicht überzeugen, stand im letzten Spiel gegen die Eidgenossen auch nicht mehr in der Startelf.

Eigenwerbung konnte er in den vergangenen Wochen also nicht betreiben. Sein Berater Ersin Akan ist mit seiner Firma EMG Mundial zwar recht international aufgestellt. Nach unseren Informationen bevorzugt Karaman aber einen Wechsel in die Türkei. Wo genau es nun für ihn hingeht, steht noch nicht fest. Zuletzt wurde Besiktas Istanbul als mögliches Ziel gehandelt.

(pab)