Fortuna Düsseldorf: Kenan Karaman im Mittelfeld universell einsetzbar

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf treibt seine Planungen nach dem Aufstieg in die Bundesliga weiter voran. Mittelfeldspieler Kenan Karaman kommt ablösefrei von Hannover 96 an den Rhein. Der zuletzt ausgeliehene Rechtsverteidiger Zimmer wurde vom VfB Stuttgart fest verpflichtet.

Chefcoach Friedhelm Funkel glaubt, dass Karaman "sein Potential noch nicht ausgeschöpft" hat. "Wir sind davon überzeugt, dass er uns mit seiner Art helfen wird", sagte der Trainer nach der Unterzeichnung. "Mit Kenan Karaman bekommen wir einen in der Offensive flexibel einsetzbaren Spieler dazu, der trotz seines noch jungen Alters bereits in der Bundesliga Erfahrung sammeln konnte."

Trainingsauftakt Weiter geht es dann erst 30. Juni mit dem Laktattest und am 2. Juli mit dem ersten Training der neuen Saison. Einen Tag später geht es dann für eine Woche ins Lauf-Trainingslager.

Letztes Training Die Fortunen haben gestern Morgen noch ein letztes Mal in dieser Woche trainiert. Über Pfingsten haben die Spieler frei. Am Mittwoch treffen sie sich noch ein letztes Mal vor der Pause.

Der Deutsch-Türke wurde in Stuttgart geboren. Über den VfB und die Kickers kam er 2009 nach Hoffenheim, wo er im März 2014 sein Debüt in der Bundesliga gab und ein paar Monate später ablösefrei nach Hannover wechselte. Aktuell liegt sein Marktwert laut "Transfermarkt.de" bei 1,5 Millionen Euro. Karaman ist im Mittelfeld universell einsetzbar. "Ich freue mich auf eine aufregende Zeit in Düsseldorf", sagte er.