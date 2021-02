Kostenpflichtiger Inhalt: Fortunas Spiel in Aachen als Beweis : Nun will es Ofori seinem Trainer zeigen

Kelvin Ofori. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf In Fortunas Lizenzmannschaft hat Kelvin Ofori momentan kaum die Chance, auf regelmäßige Spielzeit zu kommen. Trainer Uwe Rösler erwartet nun, dass der 19-Jährige sich über Spiele in der U23 anbietet. So lief das Spiel in Aachen für den Ghanaer.