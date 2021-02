Fortunas Trainer über Ofori : „Kann ihm momentan keine regelmäßige Spielzeit geben“

Düsseldorf Kelvin Ofori hat unter Fortunas Trainer Uwe Rösler weiterhin keinen einfachen Stand. Am kommenden Samstag muss sich der 19-Jährige daher über die U23 für mehr Spielzeit in Düsseldorfs Profikader empfehlen.

Nach der Niederlage bei den Würzburger Kickers hat Fortunas Trainer Uwe Rösler reichlich Zeit, um sich Gedanken über mögliche personelle Änderungen in der Startelf zu machen. Erst am Montag – also zehn Tage später – empfangen die Düsseldorfer in der Arena Holstein Kiel (20.30 Uhr).