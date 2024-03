Erster Treffer von Fortuna-Youngster Uchino „Keiner hat geglaubt, dass ich jemals ein Tor schießen würde“

Osnabrück · Seitdem seine Daten erfasst werden, hat Takashi Uchino erst einen Treffer erzielt: vor langer Zeit als Jugendspieler von Alemannia Aachen. Nun hat in der Zweiten Liga geknipst – zum Unglauben, aber auch zur großen Freude seiner Fortuna-Kollegen. Was ihn auszeichnet, was sein großes Ziel ist, wer ihm besonders hilft.

17.03.2024 , 11:03 Uhr

