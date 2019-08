Kein eSport in Düsseldorf : Fortuna will nicht zocken

Fortuna will nicht zocken

Kein eSport in Düsseldorf

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf wird weiterhin auf eine eigene eSports-Abteilung verzichten. Man wolle das Budget für echten Sport investieren, sagte Vorstand Thomas Röttgermann.

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf wird in naher Zukunft nicht in den eSport investieren. "Wir haben gar keine Pläne, weil wir uns mit dem Thema noch nicht strategisch beschäftigt haben und im Moment auch nicht wollen", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann bei der SPOBIS Gaming und Media in Köln dem SID. "Wir wollen unsere Kräfte auf den realen Fußball konzentrieren."