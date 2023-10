Während der Hamburger SV abkassiert Warum Fortuna und die Arena die Champions League verpasst haben

Doch bevor nun der Neid auf die Hanseaten zu groß wird: Fortuna hätte von einer Vergabe der Partien an Düsseldorf keinen finanziellen Gewinn erzielt, nicht einmal einen Euro. Die Einnahmen gehen nur Vermieter D.Live verloren, Fortuna als Mieter wäre im Gegensatz zum HSV, dem „seine“ Arena gehört, nicht direkt beteiligt gewesen. Eine kleine Einschränkung muss allerdings gemacht werden: In so gut wie jeder Berichterstattung über die „Heim“-Spiele Donezks im Fernsehen, im Internet oder in Zeitungen wäre der Name Fortuna als Hauptmieter der Spielstätte mehrmals genannt worden.