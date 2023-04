Verein plant Fußball-Revolution Fortuna-Fans sollen Heimspiele künftig gratis im Stadion sehen

Eigentlich ein positiver Ist-Zustand. Warum also etwas ändern? An vielen Standorten in Deutschland sind die Ticketpreise für die neue Spielzeit massiv erhöht worden. Und in Düsseldorf? Dort steht der Fußball hierzulande, wenn nicht sogar international vor einer echten Zäsur! Denn nach Informationen unserer Redaktion plant Fortuna eine absolute Stadion-Revolution. Dies deckt sich mit Informationen aus einer Mitarbeiterversammlung am Dienstag.