Abwehrspieler positiv getestet Darum legt Fortuna keinen Einspruch ein nach Doping-Fall beim HSV

Mario Vuskovic war in der Hinrunde eine absolute Säule im Team des Hamburger SV. Der Abwehrspieler stand in 16 Partien für die Norddeutschen in der Startelf. Doch dann diese Meldung: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den unter Dopingverdacht stehenden HSV-Profi Mario Vuskovic vorläufig gesperrt. Wie der DFB mitteilte, wurde die Sperre im Rahmen einer Einstweiligen Verfügung nach der Rechts- und Verfahrensordnung des Verbands ausgesprochen.