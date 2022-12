Auch B-Probe positiv Darum legt Fortuna keinen Einspruch ein nach Doping-Fall beim HSV

Jetzt muss das DFB-Sportgericht über mögliche Sanktionen entscheiden. „Der HSV wird nun in enger Abstimmung mit seinem Spieler und im Austausch mit dem DFB die nächsten Schritte prüfen und festlegen“, schrieb der HSV auf seiner Homepage. Das Sportgericht kann einen Strafbescheid in schriftlicher Form festlegen oder eine Verhandlung am DFB-Sitz in Frankfurt/Main einberufen. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Januar sein.