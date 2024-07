Stammzellenspender für Niklas gesucht Diesen emotionalen Appell hat Kastenmeier an Fortuna-Fans

Das Leben ist selten fair. Umso wichtiger, was man selbst daraus macht. Statt zu reden, zu handeln. Einem 15-Jährigen möglicherweise durch sein Handeln die Chance auf viele kleine und große Momente zu geben. Es geht um Niklas aus Willich. Er leidet an MDS, einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems. Einer Form von Leukämie. Die Hoffnung ruht nun darauf, einen Menschen zu finden, der als Stammzellspender in Frage kommt. Ein genetischer Zwilling, der das Leben von Niklas retten kann.