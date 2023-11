Frotzelei mit „Sky“-Experte Wie Fortuna-Sportvorstand Allofs zum Spitznamen „Karussell-Klaus“ gekommen ist

Auf der Rheinkirmes im vergangenen Sommer hat Klaus Allofs ein paar Chips für Fahrgeschäfte in die Hand gedrückt bekommen. Eigentlich vor allem eine Nettigkeit der Veranstalter. Vermutlich hatte niemand ernsthaft damit gerechnet, dass der 66-Jährige sich wirklich in eine Attraktion setzen würde. Und wenn ja, in welche? Die allermeisten hätten wohl auf das Riesenrad getippt – alles etwas gediegener, und am Ende behält man den Überblick.