Karten für HSV-Spiel Fortuna-Fans haben großen Ärger mit Online-Ticketshop

Als der HSV zuletzt in Düsseldorf zu Gast war, hatte er übrigens eine beeindruckende Zahl an Gästefans mitgebracht. Beim 2:2 im vergangenen Jahr waren etwa 15.000 Anhänger der Hamburger mit an den Rhein gereist. Wie viele Schlachtenbummler aus der Hansestdat dann in dreieinhalb Wochen mit dabei sein werden, hängt vermutlich auch davon ab, wie viele Fortuna-Fans ein Ticket kaufen. Über den Onlineshop ist das inzwischen ja wieder problemlos möglich.